Nonostante la, che ritiene assolutamente incedibile il centrocampista croato, la società nerazzurra resta in attesa. Il direttore sportivo Piero Ausilio resta forte soprattutto della volontà del giocatore di chiudere la sua avventura al Real Madrid per intraprenderne una nuova in Italia, con la maglia dell’Inter. “Ora c’è la partita”, ha detto il ds nerazzurro a Sky prima della sfida contro l’Atletico Madrid. Avrebbe potuto chiudere la porta o non rispondere, invece no:Resta una trattativa ai limiti dell’impossibile, ma l’Inter vuole provarci fino all’ultimo giorno di mercato.Nessun incontro tra i due, a non voler dar importanza alla richiesta del classe 1985 di voler lasciare Madrid già quest’estate. Il Real ha scelto di far assaporare al giocatore l’atmosfera del Bernabeu, contro il Milan., che non vuole perdere un altro campione assoluto dopo l’addio inaspettato di Cristiano Ronaldo. Il croato vuole l’Inter, ma la sua condotta non cambia: grande correttezza nei confronti del Real Madrid. Ieri si è allenato regolarmente a Valdebebas in vista della Supercoppa europea contro l’Atletico Madrid in programma mercoledì a Tallinn. Oggi sarà regolarmente tra i convocati per la gara e - salvo clamorose sorprese -Che sia l’ultimo viaggio di Modric da giocatore delle Merengues? È la speranza dell’Inter, che aspetta, senza illudersi, forte del sì già avuto dal giocatore sul trasferimento a Milano.