Milano sogna, Madrid è in ansia: il nome di Luka Modric diventa sempre più caldo per l'Inter e ora il Real prova ad alzare il muro. I blancos temono di perdere anche il centrocampista, ma strappare il croato agli spagnoli non sarà semplice o economico. Parola del presidente Florentino Perez, che a Marca spiega: "L'unica possibilità che Modric parta, è pagando 750 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria, ndr)". Lo stesso quotidiano spagnolo riporta diverse smentite da fonti interne alla società e da persone vicine al giocatore, ma i nerazzurri non mollano e puntano su alcuni fattori per continuare a cullare il sogno di regalare a Spalletti un altro vice campione del Mondo (già in rosa Brozovic, Perisic e ora anche Vrsaljko).



ANSIA REAL, L'INTER NON MOLLA - A partire dalla volontà del giocatore: già dopo la vittoria dell'ultima Champions League infatti, Modric ha comunicato la volontà di trovare nuovi stimoli lontano da Madrid e l'Italia è una meta da sempre affascinante, vista la sua passione giovanile per il Milan e Boban. Un desiderio che sarà ribadito anche nei prossimi giorni quando, al rientro dalle vacanze in Sardegna, Modric incontrerà Perez: il croato non solo confermerà l'intenzione di partire, ma chiederà anche un trattamento simile a quello riservato a Cristiano Ronaldo, un forte sconto che ha permesso al portoghese di vestire la maglia bianconera. L'Inter quindi aspetta e prosegue nella trattativa con il Real Madrid, che nel frattempo versa in una situazione mediaticamente complicata: dopo aver già perso Zidane e CR7, le merengues rischiano di privarsi di un altro protagonista dei successi delle ultime stagioni senza aver ancora piazzato un colpo per sostituirli. L'attesa per un'apertura del Real all'Inter potrebbe dunque richiedere più tempo e, soprattutto, almeno un movimento in entrata da parte del club madridista, pressato dalla delusione dei tifosi. Perez alza momentaneamente il muro, ma l'Inter non molla: Modric in nerazzurro è un sogno al quale Ausilio non intende rinunciare.



@Albri_Fede90