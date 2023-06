Non solo Karim Benzema, al centro di un caso di mercato tra Real Madrid e Al Ittihad. Le sirene dell'Arabia Saudita stanno richiamando anche un'altra colonna dell'epoca d'oro dei Blancos: Luka Modric, che non ha alcuna intenzione di smettere di giocare e vuole proseguire, a 38 anni suonati, in un contesto più tranquillo, per poter continuare a giocare con la maglia della Croazia.



LA PROPOSTA DI RINNOVO DEL REAL - Il fenomeno del centrocampo, Pallone d'Oro 2018. è passato al Real Madrid nella stagione 2012-13, dal Tottenham: coi Blancos ha conquistato 23 titoli in 10 stagioni a Madrid, tra cui ben cinque Champions League, diventando uno dei giocatori più importanti della storia del Real, che gli ha presentato una proposta di rinnovo, per l'accordo in scadenza a giugno.



120 MILIONI DI EURO E I MONDIALI - Nonostante l'offerta, Modric avrebbe già comunicato le proprie intenzioni al club: colpa di un'offerta irrinunciabile dall'Arabia Saudita, 120 milioni di euro netti per tre stagioni e la possibilità di disputare non solo gli Europei del 2024, ma anche i Mondiali del 2026, all'età di 41 anni.