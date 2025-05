Modric può giocare il Mondiale per Club col Real Madrid? Cosa succede

Dopo 13 anni e 28 trofei alzati al cielo,; a 39 anni - ne farà 40 a settembre - saluta i Blancos ma non sta pensando al definitivo ritiro dal calcio giocato. La separazione tra il Real e Modric è arrivata per volontà del club, che dopo tanti anni ha deciso di voltare pagina e iniziare un nuovo ciclo. Oltre a Carlo Ancelotti, quindi, un altro pezzo della squadra lascia Madrid.

- Anzi, lascerà. Perché prima dell'addio Modric giocherà il Mondiale per Club con la camiseta blanca, come confermato anche da un comunicato ufficiale: "Real Madrid C.F. e il nostro capitano Luka Modrić hanno concordato diche la nostra squadra giocherà negli Stati Uniti a partire dal 18 giugno". Il Real è stato inserito nel gruppo H insieme ad Al-Hilal, Pachuca e Salisburgo.

- Tutte le 63 partite del Mondiale per Club che coinvolge le 32 squadre più forti al mondo saranno visibili su Dazn in modo gratuito.all'Hard Rock Stadium di Miami, la finale si giocherà al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025.- In attesa di capire dove giocherà Luka nella prossima stagione, la federazione croata ha fatto chiarezza sul futuro del giocatore in chiave nazionale:, per poi chiudere la carriera al termine del Mondiale 2026, con la speranza di poter fare un torneo simile a quello del 2018 quando arrivarono in finale contro la Francia.