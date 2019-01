L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Luka Modric e spiega come il croato, per l'Inter, rappresenti ancora un sogno che potrà realizzarsi in futuro.



“La partenza è per una volta al traguardo. È un giro di ruota per tornare punto e a capo, ovvero a Luka Modric. Quel filo sottile che unisce dalla scorsa estate il centrocampista croato all’Inter non s’è mai spezzato. Neppure quando la burrasca Real sembrava momentaneamente passata, neppure quando il rinnovo del contratto in scadenza 2020 pareva un passaggio tutto sommato scontato. L’Inter è sempre stata lì, spettatrice interessata dell’evolversi della vicenda. Della serie: caro Luka noi ci siamo. Noi siamo quelli che la scorsa estate avevi scelto quando pensavi di chiudere la tua storia spagnola e t’era venuta voglia di indossare una maglia a strisce. Pensare che adesso l’Inter abbia voltato pagina sarebbe sbagliare completamente indirizzo. Quel «mai dire mai» che il direttore sportivo Piero Ausilio ripete in qualsiasi occasione pubblica gli venga chiesto del croato, è il ritratto di un sogno che non è mai tramontato”.