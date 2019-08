"Non arriverà". Così Zvone Boban ha smontato il sogno Luka Modric per il Milan. "Impossibilissimo dunque? Per questa stagione probabilmente sì - spiega La Gazzetta dello Sport -. A meno di eventi imprevedibili, Modric resterà a Madrid per provare a vincere la Liga e dimenticare i mesi opachi vissuti dopo l’incoronazione. Improbabile pensare a un Modric in rossonero a settembre, ma per la prossima stagione, chissà: pochi indizi non sono una prova ma bastano a creare una traccia. A chi lo conosce bene il Pallone d’oro ha detto: «Se lasciassi Madrid, andrei solo al Milan»". Bordata all'Inter che lo cercò un anno fa?