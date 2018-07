"Ronaldo è unico ed è un peccato che vada via. Gli auguro il meglio, tranne quando gioca contro il Real Madrid". Luka Modric non si rassegna all'addio del portoghese. Il numero 10 della Croazia ha parlato dopo la vittoria di ieri sera contro l'Inghilterra, che gli ha regalato la finale dei Mondiali, dell'ormai ex compagno di squadra CR7.