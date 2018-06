Luka Modric, centrocampista della Croazia, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Jutarnji per analizzare il Mondiale ormai alle porte: "Scambierei uno dei miei trofei con il Real per una vittoria con la nazionale, che è sempre qualcosa di speciale. Darei qualsiasi cosa per tornare dalla Russia con un grande risultato. Il gruppo è complicato. Nigeria, Islanda e in particolare l’Argentina, sono avversari difficili, ma abbiamo una squadra eccellente. Sarà anche necessario avere anche un po’ di fortuna".