Carlo Ancelotti parla in conferenza stampa e smentisce una possibile partenza del fenomeno croato Luka Modrić.



LE PAROLE - “Se Luka Modrić parte a gennaio? Assolutamente no. Nessuna possibilità. Non vuole andare via. Lui si ritiene un giocatore importante e anche noi la pensiamo allo stesso modo. E’ un giocatore molto importante per noi. Siamo felici di trattenerlo. Al momento non è felice e questo è ovvio, ma gli parlo ogni giorno ed è ancora molto motivato".