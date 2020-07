Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric parla del proprio futuro a Sportske Novosti: "Chiudere la carriera al Real? Chi non lo vorrebbe?! Ma bisogna vedere se lo vuole anche il club. Il Real è casa mia, ma è il Real che decide cosa è meglio per il club. Se ritengono che io non sia più a livello, sono pronto per quell'eventualità indesiderabile. Lotterò sul campo per meritare di restare. La sola cosa che so di per certo, è che giocherò a Madrid fino al 2021. Non ho ancora parlato con la dirigenza e non c'è fretta. Il momento verrà, credo che ci riuniremo e chiariremo le nostre idee, per capire cosa fare. Penso che sarà normale e che sarà quel che succederà. Probabilmente in inverno".