Lo sa beneda Calabar, regione meridionale dellache quest'anno sta facendo faville:per Les Merlus,che circa 700 giorni fa non se la passava affatto bene.- Moffi infatti arrivanel, in. L'ambientamento è molto complicato, tanto che la punta non riesce ad andare in gol e vive. Poi qualcosa cambia:con il quale si piazza secondo nella classifica cannonieri di A lyga, con 20 reti in 29 incontri.L'ottima stagione gli valee una carriera che sembra decollare definitivamente, ma poi arrivae Moffi deve ricominciare da capo. Ilerò lo nota e non se lo fa scappare: l'esordio con gol contro il Reims è la prima gemma di una collezione che lo ha portato a quota 22 in meno di due anni.Nel frattempo arrivano anche. Le imprese di questo inizio stagione meritano però di essere celebrate: per il Lorient, in seguito a due annate con 8 e 14 centri. In questo momento è. La doppietta di oggi è valsa la vittoria sul difficile campo del Brest:, vero eroe in Bretagna. Come può diventarlo Moffi.@AleDigio89