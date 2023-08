- tutti sanno che è stato uno dei migliori portieri al mondo". Poi si corregge: "Anzi, proprio il migliore". Macchina del tempo azionata, torniamo all'estate 2001 quando passò dal Parma alla Juve: "L'ho preso che era un ragazzino". 105 miliardi tra cash e il cartellino di Bachini: "Loro volevano 100 miliardi senza contropartite perché avevano bisogno di soldi - ammette Moggi - ci ho messo un po' a inserire Bachini, ma in mezza giornata abbiamo chiuso tutto. Ho portato alla Juve un baluardo durato quasi vent'anni".- Voce orgogliosa, di chi con una zampata finale ha fatto decollare un affare che era indirizzato verso un’altra direzione: "Lo voleva anche la Roma ed era vicino al Barcellona, ma quando l'ho chiamato io non ha posto nessun vincolo. E anzi: da quel momento in poi ha voluto solo la Juve". E Juve fu.. Obiettivo puntato, colpito e affondato.- Negli anni sono stati tanti i club che hanno provato a portarlo via da Torino, ma:. Gigi in bianconero stava talmente bene che: "Non mi ha mai dato preoccupazioni, andava in porta e parava tutto. Meglio di così...". I dirigenti dormivano sogni tranquilli, i giovani lo prendevano come punto di riferimento: "E' stato un giocatore 'vero', perché". Ora il futuro di Buffon è tutto da scrivere: "Leggo che può entrare in Nazionale, se così fosse penso che possa diventare una certezza per i giocatori che arriveranno in Azzurro. Ha carisma, sa quello che dice". Personalità da vendere, leadership riconosciuta da compagni e avversari. Una nuova avventura all’orizzonte: Buffon dice addio al calcio, e Moggi si emoziona ancora.