Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla a CalcioNapoli24: ""Allegri resta alla Juventus, Sarri non lo so. La Juve ha in massima considerazione il tecnico, potrebbe essere idea sua di andare via. Sul tecnico azzurro ho letto e sentito cose che non danno troppo feeling tra lui e il presidente De Laurentiis. L'idea di Sarri di tenere parecchi calciatori di oggi è sbagliata: il Napoli si deve rinnovare. Si è inceppato Mertens e si sono realizzati meno gol. Colpa di Sarri il mancato scudetto? Non si può dare torto a Sarri, ma qualcosa si deve cambiare. Il titolare era Milik, Mertens era fuori: poi si è infortunato il polacco e la storia è cambiata. De Laurentiis ha portato il Napoli dalla C alla serie A. Sarri non può fare, invece, ciò che ha fatto. Apprezzabile il gioco, ma ha finito sulle gambe. Var? Meno male che c'è: prima si diceva che la Juve vinceva in un modo, ora vince lo stesso. Io ero anche direttore del Napoli che ha vinto. Un po' di rispetto ci dovrebbe essere verso di me".