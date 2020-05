Luciano Moggi contro Massimo Moratti. L’ex dg della Juventus ha scritto un lungo messaggio sul proprio profilo Facebook, nel quale ha attaccato l’ex presidente dell’Inter, reo di aver polemizzato, in occasione della morte di Gigi Simoni, sul mancato rigore su Ronaldo in un derby d’Italia decisivo per l’assegnazione dello scudetto del 1998.



Questo il messaggio di Moggi: “E’ incredibile come un uomo dello spessore di Moratti colga l’occasione della morte di Simoni per rivangare ancora una volta il caso del presunto rigore su Ronaldo e attaccare la Juventus accusandola di aver “rubato” lo scudetto del 1998. Considerando che la Juventus stava conducendo la gara per 1-0, qualora il presunto rigore fosse stato concesso e realizzato, la partita sarebbe terminata in parità. E siccome la Juventus era prima in classifica con un punto di vantaggio sui nerazzurri, è un po’ assurdo immaginare un’accusa simile, specie visto il comportamento dell’Inter nelle partite successive. Mi ricorda un po’ lo scudetto del 5 maggio 2002 quando l’Inter perse lo scudetto a Roma contro la Lazio, avendo già programmato la festa per la sera stessa in piazza del Duomo a Milano, e anche in quell’occasione diede la colpa alla Juventus per il suo fallimento”.