L'ex dg della Juve Luciano Moggi avvisa i bianconeri: “L’Inter non ha preso Dris Mertens, ma ha un grande colpo in canna - le parole rilasciate a 7 gold -. Mi riferisco all’attuale attaccante in forza al Lipsia, Timo Werner. Potrebbe essere lui il nuovo acquisto di Giuseppe Marotta. Sono convinto che l’Inter farà qualcosa di importante a centrocampo”.



“Dries Mertens ha scelto di restare al Napoli. Io non darei colpe eccessive all’Inter. Non penso abbia sbagliato qualcosa. Mertens non è il calciatore che serviva davvero ad Antonio Conte. Penso che a Milano arriverà magari qualcuno a centrocampo. Eriksen a mio avviso è un giocatore molto bravo, ma non si è ancora adattato al gioco dei nerazzurri”.