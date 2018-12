I due richiesti dal Torino nell'ultimo derby, il primo per la spinta di Matuidi su Belotti e il secondo per la trattenuta di Alex Sandro su Zaza, fanno ancora discutere. Dell'argomento ne ha parlato ai microfoni di Radio Crc anche Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus ma con un passato anche nella società granata.



"Un rigore per il Torino c'era sicuro, non c'è dubbio. Io non ho mai detto no al VAR, ma ho sempre detto che è una macchina soggettiva, maneggiata dall'uomo". Moggi ha poi commentato anche le dichiarazioni del presidente granata Urbano Cairo che, ieri, ha parlato di sudditanza psicologica degli arbitri nei confronti della Juventus: "La sudditanza psicologica esiste ed è sempre esistita. Ci sono determinate situazioni in cui si viene a pensare alla sudditanza, perché non si può pensare diversamente".