Luciano Moggi, dagli studi di Sportitalia, commenta così la prima pagina su Cristiano Ronaldo nel mirino della Juventus da Marca: "Mi viene da ridere. Il problema della Juve non è Ronaldo; è mettere insieme la difesa e il centrocampo. Partirebbero proprio male, per me sbaglierebbero con Cristiano. Con 30 milioni di stipendio se lo possono scordare tutti. Io lo avevo comprato da ragazzino, Ronaldo; ma Salas ha detto di no ed è saltato tutto".