Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, dice la sua sul mercato italiano ai microfoni di Juventibus: "Si parla dei colpi come se fossero già fatti, ma ad ora è la Roma ad aver fatto l’operazione vera con Mourinho. Queste sono le operazioni. Mourinho non è più quello di un tempo, viene da tre esoneri di fila ma è uno che conosce il mestiere. Se gli danno una squadra valida può fare bene".