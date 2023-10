alla guida dellaè stato un vero e proprio show, ma a spiccare sugli spalti e in campo è stata l'assenza di personalità importantissime per la storia bianconera come Andrea Agnelli, ma anche la celebre triade composta da Moggi, Giraudo e Bettega. E proprio Moggi a Radio Radio lo Sport ha commentato la celebrazione e la sua decisione di non partecipare alla festa:“Non era presente nessun Agnelli, sono stato invitato ma ho ritenuto più opportuno visitare il cimitero di Villar Perosa, sono stato lì un’oretta e poi mi sono guardato la trasmissione in Tv. La festa è stata all’insegna del Folkore, che effettivamente poi è piaciuta a molti. Ho fatto quello che ho ritenuto opportuno avendo rapporti stretti con l’Avvocato Agnelli e con il Dottore”."Io ho un ottimo rapporto con tutti, non discuto il fatto che John Elkann sia il figlio di Margherita, ma non ha partecipato a 100 anni di Juventus, a me delle diatribe interessa poco. Io guardo in faccia alla realtà".“Quando il campionato si farà più duro con l’Europa e i turni infrasettimanali, la Juventus sarà avvantaggiata. Non potrà vincere lo Scudetto, ma può entrare nelle prime quattro e tornare in Champions”.