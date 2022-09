Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli torna a parlare di Juve-Salernitana, match che resterà nella storia per il Var che si è 'perso' Candreva: “Fossi stato ancora dirigente della Juventus avrei fatto ricorso dopo la partita con la Salernitana per far ripetere la partita. La Juventus non ha giocato bene, ma la vittoria gli è stata impedita per un errore tecnico, quindi avrei fatto ricorso. Né Banti né Marcenaro sono stati allontanati, perché mancavano le immagini e quando queste mancano mancano non si può annullare un gol”.