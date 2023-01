Luciano Moggi, ex dirigente di Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Torino, intervistato da Radio Kiss Kiss torna a parlare dei bianconeri, lanciandosi in un pronostico sui possibili punti di penalizzazione che potrebbero essere inflitti a partire dalle inchieste su plusvalenze, stipendi e bilancio: "La Juve al massimo rischia uno o due punti di penalizzazione, ma la storia della retrocessione è una barzelletta! Agnelli? La famiglia è particolare e si fanno la guerra. Quando andai via l’avvocato della Juve patteggiò per la B incolpando noi".