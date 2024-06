Moggi: "Gravina si è servito della Nazionale, il Decreto Crescita la rovina del calcio italiano"

Getty Images for FIGC

È il giorno di. Questa sera glidi Lucianosi giocano il passaggio del turno agli ottavi di finale di Euro 2024 nella sfida contro i balcanici di Dalic. La sconfitta contro la Spagna per 1-0 ha aperto profonde riflessioni sulla Nazionale e sul movimento calcistico italiano. Nell’edizione odierna del quotidiano Libero,ha analizzato la situazione ed espresso la propria idea. L’ex dirigente di Napoli e Juventus ha attaccato apertamente il presidente della, reo di aver indebolito l’Italia attraverso il Decreto Crescita.

“La colpa non è imputabile a loro, bensì alla conduzione federale con a capo Gravina. Perché il Presidente non ha capito o non ha voluto capire, che il “decreto crescita” era la rovina del nostro calcio poiché permetteva alle squadre italiane di acquistare stranieri a buon prezzo per cui, in certi casi, chi ne andava a comprare uno ne prendeva magari altri due per completare la panchina. Nasceva così la moda per ogni squadra di giocare in campionato con dieci giocatori stranieri in campo, se non addirittura in undici. Con grave danno per la Nazionale, perché i settori giovanili non venivano più curati come una volta e i giovani non si valorizzavano non venendo impiegati. Mentre gli stranieri importati, sempre di seconda e anche terza scelta, rendevano il nostro torneo, dal più bello che era, appena il quarto dopo la Premier, la Liga e la Bundesliga”.

“Considerando che il Presidente Federale si è servito a tutt’oggi della Nazionale solo per fare passerella e non per risolvere i problemi della stessa che è la sola a rappresentare il calcio italiano nel mondo, ha dovuto pensarci il Governo ad eliminare il “decreto crescita” con la speranza di rivedere in futuro in campo i campioni italiani di cui il nostro calcio ha sempre fatto sfoggio”.