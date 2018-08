Evergreen. Le polemiche arbitrali sul campionato 1997/98 e lo scandalo di Calciopoli 2006 sono due temi che non passano mai di moda, destinati a far discutere in eterno i tifosi di Inter e Juventus finché morte non li separi. L'ultima intervista di Luciano Moggi fornisce l'occasione per tornare sull'argomento, mettendo qualche puntino sulle i. Procediamo in ordine cronologico.



ERA RIGORE! - Moggi ammette che l'intervento di Iuliano su Ronaldo era da rigore. Aggiungendo però che quell'Inter non avrebbe dovuto partecipare alla Serie A 97-98 perché "doveva essere retrocessa per lo scandalo del passaporto di Recoba".



PASSAPORTOPOLI - Peccato che il Chino ottiene il passaporto comunitario nel settembre del 1999... Poi l'Inter paga le proprie colpe: nel 2001 la Commissione disciplinare della Lega Calcio sanziona la società nerazzurra con un'ammenda di 2 miliardi di lire, squalificando Recoba e Oriali per un anno.



STANKOVIC - Nel mercato invernale del 2004 l'Inter acquista Stankovic dalla Lazio per 4 milioni di euro. Il centrocampista serbo era in scadenza di contratto a giugno dello stesso anno, con la Juve pronta a prenderlo a parametro zero per la stagione successiva. Moggi sostiene che il giocatore gli sia stato soffiato dai dirigenti nerazzurri grazie alle intercettazioni di Telecom e, per proteggere il proprio lavoro, spiega così l'acquisto di schede SIM svizzere. Poi regalate anche agli arbitri per altri motivi: "Gli inquirenti dissero che erano mute e che non potevano essere intercettate, ma non era così. Solo che si sentivano gli arbitri parlare con le loro amanti e puttane". No comment.



CALCIOPOLI - E qui veniamo allo scandalo scoppiato nel 2006. Moggi punta il dito contro Galliani e Facchetti: "Faceva lobbying con gli arbitri a favore dell'Inter. Io parlavo con i designatori, ma per chiedere arbitri all'altezza e non di vincere le partite". E' proprio vero che la miglior difesa è l'attacco e che basta poco per ribaltare la storia a proprio piacimento: "Si devono vergognare tutti. La Juve sarà sempre odiata, ma non ci sarà una seconda Calciopoli (speriamo, nda). Non ci sono più Telecom, Tronchetti Provera e Montezemolo. E non c’è più Blatter, che ringraziò pubblicamente Montezemolo di aver ritirato il ricorso al Tar contro la sentenza che retrocedeva la Juve. Nessuno ha mai aiutato la Juve a vincere. Gli scudetti sono 36, tutti conquistati sul campo". L'albo d'oro ufficiale della Figc e le sentenze dei tribunali sportivi e ordinari dicono che non è affatto così.



SCUDETTO - Infine, tornando ai giorni nostri, Moggi si avventura in un pronostico sul tricolore: "Lo vince l'Inter alla grande". Sarà... E' più probabile che ci azzecchi su Lautaro Martinez: "Diventerà un campionissimo". Di certo il tempo è dalla parte del Toro argentino.



