Alessandro Moggi, noto procuratore e figlio di Luciano, ex dirigente della Juventus, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione in seguito al fallimento della Football Management, nata nel 1994 per l’intermediazione nei trasferimenti dei calciatori, attività poi sostituita con la specializzazione nell’allevamento dei cavalli. Lo riporta Il Corriere della Sera, che aggiunge: "Secondo la ricostruzione operata dal pm Stefano Fava, i due procuratori sportivi, veri dominus della società, avrebbero creato un buco di bilancio di oltre 5 milioni di euro nella gestione della Football Management. Oltre al figlio di Luciano Moggi e al primo procuratore di Francesco Totti, Francesco Zavaglia, è stato disposto il processo anche per Vito Di Bari".