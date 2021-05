Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla a Transfermarketweb, dicendo la sua sull'addio di Fabio Paratici e la scelta di puntare nuovamente su Massimiliano Allegri: "Massimiliano Allegri è una certezza, solo che dovrà lavorare un po' di più rispetto a due anni fa. L'addio di Fabio Paratici è una grave perdita, ma credo non andassero d'accordo. Il divorzio, probabilmente, fu proprio per quel motivo".



LA MIA JUVE - "Tra questa squadra e la mia Juventus c'è una netta differenza, la mia avrebbe vinto con almeno 30 punti di vantaggio. Non ci può essere un paragone, tutti i reparti erano perfetti. Qui iniziamo a dire che il centrocampo è così così, in difesa è sempre un problema quando non gioca Chiellini, per l'attacco ne abbiamo già parlato".