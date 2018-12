Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla a TuttoJuve, partendo dalla sua visita alla Continassa nei giorni scorsi che tanto ha fatto discutere: "Io ci vado, non è la prima volta. Le hanno fatte alcuni giornali. Mi dovrebbero dire che differenza c’è: se c’è chi ha fatto passaporti falsi e fa il manager dell’Italia (il team manager della Nazionale è Oriali, ndr), non vedo perché io non possa andare a fare una visita. Poi vado a trovare degli amici in casa loro, non in casa di altri".



SUL RICORSO RESPINTO - La cassazione ha respinto il ricorso fatto dalla Juve sul titolo del 2006: "Meglio tacere, non ho commenti. Cosa succederà? Non lo so, ma su queste cose meglio rivolgersi alla Juventus per sapere da loro cosa devono fare. Su questa vicenda si dichiarano tutti incompetenti, non possono entrare nel merito alle decisioni sportive. E' la prima volta che su questo argomenti dico di rivolgersi ad altri, perchè non ho nessun commento".