Moggi: "Marotta nuovo me? E' il miglior dirigente italiano. Ha potere perché è bravo, non perché lo compra"

L'ex dirigente della Juventus è intervenuto durante la trasmissione "A Pranzo con Chiariello" su Radio CRC e ha parlato di vari temi della Serie A: le sue dichiarazioni.- "Quando si parla di Marotta che parla con i tifosi ritengo che non ci sia niente di male. Non dobbiamo mica chiedere la carta d'Identità ai tifosi. Io ho parlato 100mila volte con loro quando ero a Napoli e in altre società poiché la Federazione punisce le società di calcio quando si verificano fatti come un’invasione di campo o un lancio di petardi. La responsabilità oggettiva è un tranello per le squadre di calcio poiché ti danno la responsabilità oggettiva di tutto quello che succede e ti lasciano in mano ai tifosi che vogliono i biglietti altrimenti potrebbero arrecare danni allo stadio. Il problema di fondo è che sarebbe meglio dare tutta la responsabilità alle società di calcio che si devono difendere da sole. Il discorso della pubblica sicurezza che va allo stadio e in prossimità delle curve non è neppure ipotizzabile".

- "Lo stadio di proprietà del club è molto meglio rispetto all'impianto pubblico ma per costruirlo ci vogliono i soldi. Infatti gli stadi di proprietà privata in Italia sono pochi. Ha ragione De Laurentiis ha ragione quando dice che vuole costruirsi uno stadio nuovo, ovviamente deve avere i soldi e se ce li ha, ha tutte le ragioni per costruirlo. La Juventus ha pagato per costruirsi il suo stadio".- "Sento dire troppo cose sul Presidente del Napoli. De Laurentiis è un presidente avveduto che ha sempre i conti in regola e su questo non c’è niente da eccepire. È stato criticato perché non ha sostituito Kvaratskhelia adeguatamente a gennaio ma resta il fatto che il Napoli è primo in classifica".

- "Mi ricorda una partita tra Juventus e Parma quando non c’era il calcio d’angolo evidente, lo mostrarono anche alle televisioni e venne fuori il gol che venne annullato. A San Siro non ci voleva un cannocchiale per vedere che il pallone era uscito di 30 centimetri, nonostante tutto è stato dato il calcio d’angolo ed è venuto fuori il gol. Se quell’assistente avesse fatto lo stesso errore in una partita della Juventus, tutti avrebbe detto che è stato pagato dalla Juventus. Il problema di fondo è che la Juventus non si difende. Chiariamoci: sono cose che possono capitare ad un assistente, mica l’ha fatto apposto".

- "Beppe Marotta è il miglior dirigente del calcio italiano in questo momento. Sa amministrare bene la società dell'Inter dentro e fuori ed è giusto che lo faccia poiché è il Presidente e l’amministratore delegato. Io difendo Marotta poiché quando dicono che ha il potere, io rispondo che lo ha perché è bravo, mica perché lo compra dalla gente".- "È un piacere per lui, poiché io vincevo i campionati senza chiedere niente alla società".- "Io non avrei venduto a Kvaratskhelia a gennaio, lo avrei venduto sicuramente a giugno dopo aver vinto il campionato. Avrei provveduto prima per il regolamento dell’articolo 17. Bisogna essere arguti, i napoletani sono bravi perché vedono le cose un anno prima degli altri".

- "La squadra del sud vincono, non corrisponde alla verità quando viene detto che vincono solo le squadre del Nord. Quando c'era il sottoscritto a Napoli con Ferlaino vinceva la squadra del sud il campionato e la Coppa Italia. Con le chiacchiere non si vince, si vince con i giocatori forti".