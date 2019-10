"A ottobre è presto per mettere in discussione un progetto. Al Milan Giampaolo può aver sbagliato ad essere andato in una squadra dove ci sono giocatori che non rispecchiano il nome della società, ma chi ha sbagliato grossolanamente sono stati i dirigenti che mandano via un allenatore per trovare un colpevole, ma i veri colpevoli sono loro". Così Luciano Moggi a Radio Bianconera.