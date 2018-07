Luciano Moggi ha parlato del caso Sarri a Sportitalia Mercato in questi termini: "Scambio Morata-Higuain? Intanto bisogna che Sarri firmi. Voi forse non sapete - o meglio, sapete - cosa c'è tra il Napoli e Sarri. E' scaduta la clausola al 31 maggio, quindi Sarri può andare e il Napoli può chiedere quello che vuole. Io ho una sensazione, sarà la prima volta in cui si tenterà di scambiare un giocatore con un allenatore. Siccome De Laurentiis è un presidente che la sa lunga, lui adesso approfitterà di questa situazione: 'Volete Sarri? Bene, mi dovete dare questo giocatore'. Questa situazione potrebbe portare per la prima volta ad uno scambio tra un allenatore e un giocatore".