Toccare il fondo per rialzarsi. Alessandro Moggi è ripartito da zero con coraggio, determinazione e voglia di riscatto. "Quello che è successo avrebbe spazzato chiunque" ha raccontato nella nostra intervista (QUI), commentando il periodo di Calciopoli. Dopo quella parentesi ha ripreso in mano la sua società, la Gea, che oggi ha riportato ad alti livelli.



Com'è strutturata?

"Come un club. Io coordino tutta l'attività, al mio fianco ci sono collaboratori tecnici che si occupano dello scouting sia sul territorio nazionale che internazionale e una figura che gestisce l'area sport e mercato dei nostri calciatori per i trasferimenti di Serie B e C. In tutto siamo circa 14 agenti. Oltre a noi, c'è tutta una parte marketing che cura gli aspetti social e commerciali dei singoli atleti e in parte di alcuni eventi. Abbiamo anche chi controlla la sfera di natura fiscale, legale e assicurativa".



Ci racconta il progetto Starks?

"E' una piattaforma basata sul mondo delle crypto, sta andando molto bene. L'utente può comprare un giocatore a una determinata quota sul mercato, creando un contatto diretto col calciatore perché sono previste anche esperienze esclusive alle quali possono accedere solo gli utenti coinvolti. Secondo me sarà il futuro. L'obiettivo è quello di far diventare i calciatori delle media company che possano creare da soli valori di se stessi. Stiamo avendo grandi risposte dagli utenti, da parte di tifosi ma anche da semplici appassionati di calcio e del mondo crypto".



Una sorta di fantacalcio?

"Più immediato. Nel fantacalcio bisogna aspettare la fine del campionato per scoprire il vincitore, con Starks il risultato si sa subito, anche di settimana in settimana. E' come giocare in borsa".

"Al momento stiamo lavorando sulla Serie A, ma l'obiettivo è aumentare il database con calciatori di prime divisioni di altri Paesi. I calciatori che hanno i rendimenti più interessanti da seguire sono i giovani"."Il prossimo, la terza edizione al Forte Village, sarà il 29 giugno e il 2 luglio. E' un torneo che coinvolge personaggi del mondo dello sport, tendenzialmente Legend, e dello spettacolo. Ci sono due tabelloni: uno maschile con 16 giocatori, l'altro femminile con 8 giocatrici"."Stiamo iniziando un torneo internazionale con 8 Legend, quasi tutti finalisti di Champions. Le prime due tappe del tour saranno a Dubai dal 9 al 12 marzo, e a Formentera dal 13 al 16 luglio".