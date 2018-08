Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus radiato dopo la condanna per i fatti di Calciopoli, continua a far discutere e a scatenare polemiche. Anche in maniera indiretta, come è avvenuto nelle ultime ore a Rovigo, la cui amministrazione comunale è finita nell'occhio del ciclone per aver invitato l'ex dirigente al Festival dello Sport, di cui si è autoproclamato patrocinatore. Lo "scandalo" nasce dal fatto che nei prossimi giorni sempre in Veneto, a Padova, si terrà un importante meeting internazionale di atletica e due istituzioni del calibro di CONI e CIO hanno già manifestato il loro fastidio per la presenza di Moggi.



Guido Di Guida, vice-presidente vicario del Comitato Olimpico Italiano, ha parlato così a Padova Oggi: "E' un fatto gravissimo, che non si può neppure ascrivere a un caso locale. Spero sia soltanto una leggerezza da parte degli organizzatori ma rimane ugualmente un fatto gravissimo. Un errore che un’amministrazione non può fare. Il Coni si sta muovendo in ambito legale, come è già stato detto. Giustamente c’è stato un intervento del Coni a vario livello, da quello regionale con il presidente Bardelle fino ai vertici nazionali. La cosa ha fatto un certo scalpore, non poteva essere altrimenti. Il CIO si è fatto sentire? Azioni concrete da lì no, mugugni invece ce ne sono stati tanti".