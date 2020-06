Luciano Moggi, ex dg della Juve, parla a 7Gold della situazione in casa bianconera: "L'allenatore della Juventus nella prossima stagione sarà ancora una volta Maurizio Sarri - le sue parole, riportate da IlNapolista -. La vecchia Signora è una società che non licenzia i mister. Sarri sarà confermato, poi sarà valutato nella prossima stagione. Io dico che Maurizio Sarri sarà valutato bene nella prossima stagione, gli verrà data una nuova chance. Clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus in caso di flop di Maurizio Sarri? No, l'ex coach della Vecchia Signora, per quelle che sono le informazioni in mio possesso, andrà in Francia, al Psg".