Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, parla a TuttoSalernitana.com del momento che sta vivendo la Salernitana, guidata dall'ex commissario tecnico dell'Italia: "Non conosco la squadra, ma conosco l'allenatore. E' stato anche commissario tecnico della Nazionale, è uno molto noto ma purtroppo limitato in certe cose. E' una brava persona, quanto all'aspetto tecnico credo che in giro ci sia di meglio. Con l'Italia ha sbagliato perché ha fatto il passo più lungo della gamba, non ha mai avuto alle proprie dipendenze calciatori con un curriculum importante. Chi va oltre i propri meriti sbatte la testa e va incontro a brutte figure. Per vincere si può puntare su Inzaghi, per accontentarsi della metà classifica Ventura è perfetto. Anche Cerci non ha fatto nulla di particolare nella sua attività, c'è stato un giornalista che capisce poco di calcio che ebbe la disavventura di paragonarlo ad un fuoriclasse. Gli ha portato anche sfortuna, è arrivato alla Salernitana e non è stato utilizzato perchè non fornisce garanzie".