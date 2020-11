Luciano Moggi, ex dg della Juve, parla a Radio Crc della lotta scudetto in Serie A: "Il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. Per me è la squadra che in questo momento ha più certezze. Juve e Inter, che sulla carta, sarebbero le favorite, non sono ancora riuscite a esprimere il loro potenziale. La Juve deve trovare un’identità, mentre l’Inter dipende troppo da Lukaku. Gattuso è stato un calciatore vincente. E ha tutte le carte in regola per diventarlo anche da allenatore".