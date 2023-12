“Se Mourinho non verrà severamente punito per le sue esternazioni, tutti si sentiranno in diritto di condizionare qualsiasi partita ancor prima di scendere in campo”. Lo ha scritto Luciano Moggi su Libero. L'ex dirigente juventino, secondo la Cassazione "l'ideatore di un sistema illecito di condizionamento delle gare del campionato 2004-2005", ha avuto il modo di commentare le parole del tecnico portoghese alla vigilia di Sassuolo-Roma relative all'arbitro Marcenaro. Moggi ha aggiunto nel suo consueto spazio sul quotidiano: "Nel prepartita ha avanzato riserve sulla designazione, sul Var e ha accusato Berardi di provocare ammonizioni ed espulsioni. Detto ciò sul campo la Roma ha meritato la vittoria".