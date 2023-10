Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della possibilità che Antonio Conte possa sedersi sulla panchina del club azzurro: "Ci vorrebbe un Conte più mansueto, che non fosse stato abituato a fare presidente, il ds e l’allenatore. Perciò dico che è impossibile per Conte andare al Napoli fino a quando ci sarà De Laurentiis. Tenendo conto dei due caratteri credo che non sia un affare possibile. Conte è affascinato dal clima, dallo stadio, dal pubblico di Napoli, ma per il resto non è così convinto".