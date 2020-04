Luciano Moggi,ex dirigente della Juventus, ha parlato attraverso un post su Twitter del futuro di Federico Chiesa: "Alla Juve avrebbe poco spazio a disposizione. Non avrebbe campo aperto per le sue progressioni. Lo vedo più adatto all'Inter. Conte tiene la difesa molto bassa e potrebbe trovare in nerazzurro tanti spazi davanti a sé per fare la differenza". I bianconeri, al pari dei nerazzurri, sono interessati al giovane esterno della Fiorentina che in estate può lasciare il Franchi.

