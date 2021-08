Sarà il Trabzonspor l'avversaria della Roma nel play-off di Conference League del prossimo 26 agosto: la formazione turca ha eliminato i norvegesi del Molde dopo i calci di rigore. Dopo il 3-3 della partita d'andata, la sfida odierna era terminata per 1-1 per effetto delle reti di Edgar Ie e Sigurdsson.



Tra le fila del Trabzonspor militano gli ex giallorossi Bruno Peres e Gervinho e l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik (foto da profilo Twitter del Trabzonspor).