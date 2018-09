Francesco Molinari & Tommy Fleetwood complete the sweep! Europe goes from down 0-3 to up 5-3 in a single afternoon! #RyderCup #TeamEurope pic.twitter.com/v53mvNOxYZ — PGA of America (@PGA) 28 settembre 2018

From 3-0 down at half time (the fourballs), Europe close day one 5-3 up!#RyderCup https://t.co/0kFRfA9TsM pic.twitter.com/DGeNfTtz6P — Mirror Sport (@MirrorSport) 28 settembre 2018

sul percorso de Le Golf National a Parigi con/Patrick Reed (3/1) e poi nei foursomes Justin Thomas/Jordan Spieth con un eloquente 5/4, davanti a una cornice di oltre 50.000 spettatori. Dopo un inizio difficile, con un, la compagine affidala al danese Thomas Bjorn ha reagito con un cappotto nei foursomes, un 5-0 raro a verificarsi. Molinari ha firmato le sue due prime vittorie in Ryder Cup e ha sconfitto per la prima volta anche Tiger Woods, dopo il singolo perso nel 2010 (4/3) e quello pareggiato nel 2012. L'azzurro ha espresso un ottimo gioco, così come l'inappuntabile Tommy Fleetwood con il quale ha formato una coppia molto affiatata in entrambe le sessioni. Il torinese, nel match contro Woods/Reed, ha iniziato la Ryder Cup con un birdie e poi la messo a segno il quinto alla buca 17, decisivo per lo score. In mezzo prodezze di Fleetwood che hanno contribuito a dare la svolta alla gara.