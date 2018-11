Impossibile riassumere questa stagione in poche parole. Non vedo l’ora di sedermi e riflettere su cosa ho fatto negli ultimi mesi.

Molto non mi sembra ancora vero, ma immagini come questa mi fanno capire che è davvero successo

(Foto Claudio Scaccini) pic.twitter.com/dVzSGnCBNN — Francesco Molinari (@F_Molinari) 18 novembre 2018

. Otto anni dopo la Champions Leagua vinta dall'Inter di Moratti, Mourinho e Milito,Vincendo la Race to Dubai dopo l'Open Championship e la Ryder Cup.È un sogno che si realizza, una stagione incredibile in cui ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero posto. È bellissimo. Sono cose che quasi non osavo sognare, essere il numero 1 in Europa con la quantità di talenti che ci sono. È stata una stagione perfetta, non so come farò a migliorare l’anno prossimo".