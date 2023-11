Marcus Rashford non sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Il Manchester United non ingrana, lui non trova continuità sotto porta, e ieri è stato pure espulso nel primo tempo della gara di Champions League contro il Copenhagen. Non solo: Dane Rashford, fratello di Marcus, è stato arrestato e dovrà comparire in tribunale con l'accusa di violenza domestica. L'uomo, riporta la stampa inglese, sarebbe stato arrestato il 20 ottobre a Miami Beach, in Florida. È comparso in tribunale il giorno successivo e ha pagato la cauzione per il suo rilascio (1.500 dollari). Ora dovrà affrontare un'udienza il 27 novembre