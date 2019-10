#SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:, che non è andata giù a nessuno, dal presidente all'ultimo dei tifosi: ilsta vivendo in queste oredopo l'incredibile ko casalingo patito al St.Mary's Stadium contro ildi Brendan Rodgers e Jamie Vardy.però ha saputo donare ancheoltre a tanti brutti pensieri e musi lunghi: cose che succedono soltanto in Inghilterra.nello stesso periodo hanno portato anche un po' di gioia, ai meno fortunati.La rosa e il corpo tecnico dei Saints hanno infatti deciso e stabilito din che lavora ogni anno conutilizzando il potere e la passione del calcio per trasformare in meglio le vite dei meno fortunati. Un motivo per provare a ripartire, nonostante l'avversario nel prossimo match di Coppa di Lega si chiamiall'Etihad Stadium..- Il terzultimo posto in classifica con soltantonon hanno condizionato la decisione del club. Nel comunicato la dirigenza spiega che questo è un primo passo ritenuto doveroso dopo la bruttissima serata passata dai tifosi e che staff e giocatori sono già concentrati in vista delle prossime sfide di Manchester. Quando anche un 9-0 può servire a migliorare le cose. Magari può essere di spunto per qualche club italiano...