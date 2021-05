"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:L'entusiasmo non finisce più,dopo cheha voluto omaggiare il tecnico portoghese, prossimo allenatore dei capitolini, che ha risposto via social, ora tocca alla pizzainfatti ha voluto dedicareall'ex allenatore dell'Inter:che unisce la freschezza degli agrumi alla dolcezza del cioccolato bianco, e locon riferimento ai notidi qualche anno fa. Il commento di Mou:- Ma non è finita qui: notizia di oggi è quella diGli ingredienti?, questo lo slogan in voga in queste ore nella Capitale: Frontoni, pizzaiolo e creativo, figlio di una dinastia di pizzaioli e fornai romani e romanisti da generazioni, ha presentato la sua- La foto della pizza condivisa ha attratto anchestorica bandiera giallorossa: gli ingredienti ovviamente richiamano la romanità e i colori della squadra. Ora aspettiamo la solita replica di Mou...​@AleDigio89