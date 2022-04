"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:o. La commissione dei Guinness World Records ha infatti riconosciutor, con un totale d. Il gioco grazie al suo ricco database può simulare un numero quasi infinito di stagioni calcistiche e, quasi come nel mitico film con Michael J Fox-.- Nel fine settimana la partita più lunga su Football Manager è stata ufficialmente registrata:quella per allenatori delle giovanili, che ha giocato su Football Manager 2018 per un totale dicon soli 260 giorni di stacco e arrivando a disputare 460 stagioni calcistiche.- Per lui 1258 trofei, con 22.300 partite e 58.900 gol, una media di 2.64 reti a partita.tedesco che aveva giocato per 333 stagioni e un totale di 1940 ore di gioco reali, con 42.672 reti segnate al 2019. Ormai solo medaglia d'argento.@AleDigio89