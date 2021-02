"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:I sudditi di Sua Maestà non hanno potuto fare a meno didopo ldurante il primo tempo supplementare, che ha concesso ai Toffees dicon un pirotecnico 5-4, e di qualificarsiAl momento del gol del brasiliano infatti, come un perfettoil video ha spopolato sul web e ha fatto letteralmente impazzire gli inglesi.che si limita semplicemente a sorseggiare la sua bevanda calda in panchina, in tipico stile anglosassone. I tifosi si sono scatenati a suon di meme.. ​Italians do it better...@AleDigio89