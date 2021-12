"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Dopo l, tornatoanche l'si è laureatopera distanza di bendalla prima, nella stagioneLa squadra di Rafaelha: in seguito alla sconfitta per 3-2 dell'andata, l'Atlas ha vinto 1-0 il ritorno in casa grazie alla rete al 55' di Aldo Rocha, prima della lotteria dal dischetto.- Los Rojinegros hanno raccolto l'eredità delcampione nella scorsa stagione: eroe di giornata e di stagioneche ha sempre dichiarato diil quale ha neutralizzato i tiri dal dischetto di Navarro e Montes, mandando in estasi i tifosi delle Volpi di Guadalajarama sulla vetta del Tricolor soltanto in due occasioni. Delirio puro allo stadio Jalisco.La storia più commovente è senza dubbio quella di un anziano tifoso, che ha potuto cogliere la gioia immensa diLe lacrime hanno solcato l'anziano viso rugoso, per quella che si è rivelata una gioia inimmaginabile. Il bello del calcio è che può regalare queste emozioni.@AleDigio89