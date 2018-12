"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Quanto sono lontani i sogni di gloria di due estati fa con gli arrivi di Josè, Paule Zlatan, e: dopo le delusioni del post Ferguson targatea Old Trafford si sta vivendo quest'annoUn fallimento fatto e finito, visto che i Red Devils sono giàvalido per la Champions,, quando Ferguson finì tredicesimo a maggio e la Premier League non si chiamava ancora così., che non sta mantenendo affatto la stessa media gol dello scorso anno, con. I tifosi, indecisi se piangere o ridere, hanno trovato un modo molto originale per prendere in giro l'ex Everton: "perdere qualcosa sotto il tuo controllo; maltrattare a causa di una mancanza di controllo e/o concentrazione"' - Il classe '93 da parte sua ha dato colpa alla, ma il genio dei tifosi non si è tirato indietro: il verbonon è ancora stato inserito nell'Oxford Dictionary ma è già stato inserito nell'Urban Dictionary e probabilmente vincerà il premio comeLukaku = /lu-ka-ku/ verb, past tense: Lukaku'd1. perdere qualcosa sotto il tuo controllo; maltrattare a causa di una mancanza di controllo e/o concentrazioneEsempio: "Mi piace davvero questa ragazza, tutto sta andando così bene, spero di non perderla"@AleDigio89