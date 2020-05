"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".rispettivamentedi distacco tra loro, si affrontano pressocasa dei gialloneri, per la 28esima giornata del campionato tedesco. Grande curiosità da parte degli addetti ai lavori ma non solo, al primo, la sfida più nobile di Germania,- Una stranezza per i calciatori di casa, abituati alla calorosa torcida della propria curva, ma anche per gli ospiti, come dichiarato dal capitano di mille battaglie, Thomas"Sarà strano entrare in campo senza spettatori per un match come questo. E' evidente che amiamo il fatto che ci siano i tifosi perché. In realtà, a Monchengladbach nell'ultimo weekend si sono attrezzati per ovviare a questo inconveniente.- La squadra di Rose è infatti stata 'accompagnata' dalleal match della squadra del cuore, acquistando sul sito ufficiale del club un posto al prezzo di 19 euro. Non solo, ancheper fare sentire quanto più possibile "a casa" i propri beniamini. In campo, invece, saràil giovane Erling Brautda una parte e l'esperto Robertdall'altra, due tra gli attaccanti più forti del calcio mondiale.​ Occhio anche agliMats Hummels e Mario Gotze: insomma, gli ingredienti per divertirsi ci sono tutti...@AleDigio89