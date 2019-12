Ball boy Callum Hynes joins the squad for their pre-match meal ahead of today's game!#THFC#COYS pic.twitter.com/VCPtfq2kY1 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 30, 2019

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:, ilagli Spurs nellas, su prontapremiato con la possibilità di, piombato in casa mentre era intento a studiare matematica. Ma non è finita qui: sabato infatti è stato invitato dal portoghese, vinto per 3-2.- Il raccattapalle del Tottenham, che avevaha mangiato con tutta la squadra nel pre-partita contro le Cherries, prima di seguire il match accanto all'allenatore degli Spurs, con diversi cenni d'intesa.E - Di lui Mourinhho aveva dichiarato: "È un ottimo raccattapalle:Non resta a guardare gli spalti o le sciarpe dei tifosi. Lui è lì per leggere l’andamento della partita e partecipare al gioco della squadra". Nel mentre, da Heung Min Son a Serge Aurier: sorrisi e diapositive di un pranzo che il giovane Callum non dimenticherà mai. Vedere per credere:@AleDigio89