Un minuto di silenzio per queste due misteriose figure che, all'83° minuto di Udinese-Milan, hanno deciso di lasciare la tribuna perdendosi la sforbiciata di #Ibrahimovic. Ops pic.twitter.com/d2JiCwbkON — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) November 2, 2020

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:al minuto 83' di Udinese-Milanha deciso di tornare ad indossare i panni del magoe ha risolto il match contro i bianconeri con un colpo di genio,per i rossoneri. La solita giocata da campione, che tutti abbiamo potuto ammirare dalla televisione, e qualcuno anche da più vicino.dal fuoriclasse svedese e ha potuto osservare il colpo da campione di Zlatan,e la didascalia:- C'è anche però chi, pur essendo presente allo stadio di Udine,due misteriose figure che, esattamente all'83esimo minuto, hanno scelto dicon una fotografia che testimonia palesemente l'accaduto. Come andare al Louvre e non godersi la Monna Lisa.@AleDigio89